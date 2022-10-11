В ЕГЭ 2023 года не будет вопросов по вхождению новых регионов в состав РФ

Рособрнадзор не будет включать в ЕГЭ 2023 года вопросы по вхождению новых регионов в состав РФ. Об этом во вторник, 11 октября, сообщает пресс-служба ведомства.

«Указанные вопросы не планируются к включению в КИМ (контрольные измерительные материалы — Ред.) ЕГЭ 2023 года», — сообщили в пресс-службе ТАСС.

Также отмечается, что в заданиях ЕГЭ последующих лет будут отражены требования к результатам обучения, закрепленные в обновленном федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования.

Кроме того, как подчеркнули в Рособрнадзоре, введение ОГЭ и ЕГЭ как основных форм итоговой аттестации в новых регионах РФ возможно после перехода на российские стандарты обучения.

5 октября президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ. Как следует из договоров о принятии территорий в состав России, переходный период продлится до 1 января 2026 года. В течение этого времени регионы должны быть интегрированы в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы РФ, систему органов государственной власти.

В августе сообщалось, что ЕГЭ станет обязательным для всех школьников на освобожденных территориях через пять лет.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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