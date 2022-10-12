Россиян предостерегли от ошибок при смене места работы

Процесс адаптации нового сотрудника на рабочем месте может пройти легко, а может спровоцировать трудности принятия его коллективом. О том, как минимизировать стресс и начать новый этап без дополнительных сложностей, «Известиям» рассказала карьерный эксперт столичного Центра занятости населения «Моя работа» Светлана Семеренко.

«Адаптивность — один из ключевых гибких навыков сотрудника. Новая работа влечет за собой неизбежный выход из зоны комфорта. Советую отнестись к переменам с пониманием и не терять оптимизма. Временные неудобства обязательно станут инвестицией в себя и конвертируются в личностный и профессиональный рост. Самая неверная стратегия — идти в отказ и противопоставлять себя коллективу. Это прямой путь к тому, чтобы не пройти испытательный срок», — предупредила эксперт.

По ее словам, и новички, и опытные специалисты, и даже руководители могут сталкиваться с боязнью выглядеть глупо и из-за этого не задавать интересующих вопросов. Но как бы страшно ни было, в любом случае необходимо преодолевать себя. На первом этапе самое ценное, что можно получить, — опыт и знания, подчеркнула Семеренко.

Также распространенной проблемой может быть привычка выполнять работу «по готовым лекалам»: в удобных для себя компьютерных программах, по стандартам прошлого работодателя. Однако специалист рекомендовала не спорить с руководством на начальном этапе, особенно по поводу формальностей — как составлять документы, какие выбирать шрифты, как общаться с конкретным клиентом. Такое поведение только настроит коллектив против вас.

«Еще один красный флаг — попытки саботировать обучение. «Я уже эксперт», «мне это не надо», «и так все понятно»: эти фразы — ваши враги. Безусловно, необходимость что-то изучать дополнительно, особенно в нерабочее время, нередко вызывает дискомфорт. Но все же прокачка необходима, чтобы как можно быстрее освоиться на новом месте», — добавила карьерный эксперт.

Также важно не противопоставлять себя команде, так как представлять себя «единственным экспертом» — это проигрышная позиция.

«Кроме того, раздражать будут и постоянные сравнения с предыдущим местом работы. Они лишь вызовут резонный вопрос — а почему вы там не остались», — отметила Семеренко.

Другим проявлением высокомерия является привычка поучать коллег и даже руководителей. Даже если хочется что-то изменить и внести правильные и резонные предложения, лучше делать это аккуратно и тактично.

Ошибкой также является не выстраивать отношений с коллегами. Слишком отдаляться от коллег не стоит: кто-то ошибочно считает, что отношения в коллективе не должны выходить за рамки рабочих и сознательно дистанцируется от команды, а другие полагают, что уделять время коллегам и обсуждать сторонние темы не пристало серьезному человеку. Однако добиться успеха невозможно без взаимодействия в команде, сбалансированного распределения ролей и взаимной поддержки.

Другой крайностью является «пускаться во все тяжкие»: рассказывать все детали личной и семейной жизни, навязывать свою дружбу.

«Не везде уместны грубые и злые шутки, циничные замечания. Советуем для начала понаблюдать за тем, какой стиль общения принят в команде, чтобы не попасть впросак. Не лишним будет узнать детали заранее: как обращаться к коллегам, на «ты» или на «вы», как принято одеваться — нужен ли деловой стиль или подойдет», — поделилась Семеренко.

Не стоит также и менять условия работы. Например, вы договорились выйти на работу в офис, но с первого дня требуете перевода на удаленку. Из-за этого вся команда может оказаться в неловком положении, поскольку ради одного сотрудника никто не будет перестраивать процессы. Резкая смена предпочтений говорит о вашей ненадежности и вызовет недоверие.

«Честность поможет вам с успехом пройти испытательный срок и заслужить репутацию настоящего профессионала», — заключила Семеренко.

Накануне были опубликованы результаты опроса «Работа.ру», согласно которым чаще всего опаздывают сотрудники, которые зарабатывают от 75 до 100 тыс. рублей. При этом среди тех, кто получает зарплату до 30 тыс. рублей, большинство (81%) опаздывает только из-за непредвиденных обстоятельств. Большинство сотрудников с зарплатой выше 100 тыс. рублей (60%) также не приходят на работу вовремя только из-за экстренных ситуаций.