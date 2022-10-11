Синоптики сообщили о возвращении бархатного сезона на юге России

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал о возвращении бархатного сезона на юг России, в том числе в Крым.

В беседе с радио «Комсомольская правда» 10 октября, специалист отметил, что на выходных был достаточно сильный ветер, шторм на море и дожди, однако погода на юге уже налаживается.

До конца недели там будет возвращение бархатного сезона и комфортные температуры от +4 до +9 градусов в ночное время и до +15…+19 градусов днем.

Леус добавил, что осадков и сильного ветра на этой неделе на юге России не ожидается, отмечает RT.

11 октября Михаил Леус рассказал, что в этом году похолодание в Москве сдвигается на несколько недель — до конца октября. В октябре, по его словам, резкого погружения в глубокую осень не ожидается.

9 октября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что золотая осень в ЦФО продлится еще неделю. По его словам, погодные условия на этой неделе будут стабильными, пишет «Москва 24».

Связано это с выходом антициклона с запада, который и задержит золотую осень. Осадков может не быть вовсе, а ветер будет слабым.