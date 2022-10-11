Трехлетний ребенок выпал из окна на шестом этаже в Ростове

Следственный комитет проводит проверку по факту падения трехлетнего ребенка из окна многоэтажного дома в Ростове-на-Дону. Мальчик упал с высоты шестого этажа.

Инцидент произошел в жилом доме на улице Штахановского 9 октября. По данным правоохранительных органов, ребенок остался без внимания родителей, самостоятельно залез на подоконник и выпал из окна. Об этом сообщает RostovGazeta.

Мальчик был госпитализирован с различными травмами. Ребенку оказывается необходимая помощь.

В ходе проверки следователи установят точные обстоятельства произошедшего.

В начале октября трехлетний ребенок выпал из окна многоэтажного дома в Тамбове. Лежащего на земле мальчика увидела соседка, она вызвала скорую помощь. Малыш был госпитализирован в реанимационное отделение с травмой головы.