Поставлен рекорд на рынке ипотеки Москвы

В III квартале доля ипотечных сделок на первичном рынке достигла максимума за все время наблюдения — в Москве в старых границах 78,2%, в Новой Москве — 81,8%, в Московской области — 86,5%. Доля долгосрочных кредитов выросла на 29%, сообщили «Известиям» в департаменте ипотечного кредитования Est-a-Tet.

«В сравнении с предыдущим кварталом в III квартале структура ипотечных кредитов по сроку кредита изменилась, существенно сократилась доля «краткосрочных» кредитов, сроком до 10 лет», — рассказал директор департамента ипотечного кредитования Est-a-Tet Алексей Новиков.

По его словам, в прошлом квартале она составляла 19%, в текущем квартале — всего 4%. Также сократилась доля кредитов со сроком погашения 10–20 лет — с 33% до 19%. При этом увеличилась доля «долгосрочных» кредитов — на срок от 20 до 30 лет — с 48% до 77%, добавил он.

По информации аналитиков, в III квартале 2022 года основная часть ипотечных займов приходится на кредиты с первоначальным взносом от 15% до 20%, в сравнении с предыдущим кварталом их доля увеличилась на 15 п. п. (с 29% до 44%). Доля кредитов с первоначальным взносом 20–40% сократилась на 5 п. п. и составляет 35%. Доля кредитов с первоначальным взносом менее 15% снизилась — в предыдущем квартале их доля составляла 10%, в текущем — 2%. Доля кредитов, где размер первоначального взноса составляет 40% и более процентов, продолжает сокращаться — 22% в предыдущем квартале и 19% в текущем.

По данным аналитиков компании, в III квартале 2022 года в массовом сегменте основная часть ипотечных кредитов была выдана по государственной программе — 57%. Это на 19 п. п. больше, чем во II квартале 2022 года. За счет этого доля сделок по программе «Семейная ипотека» уменьшилась — она составила 22%. Доля кредитов по стандартной программе осталась практически на том же уровне, что и в предыдущем квартале — 18% от общего объема (прирост на 1 п. п.). IT-ипотека, которую субсидирует как государство, так и застройщики набирает обороты — ее доля составила 3%, рассказали эксперты.

Также сообщается, что в III квартале 2022 года доля ипотечных кредитов на сумму до 12 млн рублей сократилась на 5 п. п. и составила 81% от общего объема сделок. При этом по сравнению с предыдущим кварталом доля кредитов размером до 3 млн рублей уменьшилась на 9 п. п. за счет увеличения доли кредитов в диапазоне 6-9 млн рублей (на 10 п. п. в сравнении со II кварталом).

Накануне управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка рассказала «Известиям», что средняя стоимость квартиры в массовом сегменте в столице в сентябре этого года находилась на уровне 12,9 млн рублей. Она отметила, что наиболее доступным инструментом для покупки квартиры остается ипотека.