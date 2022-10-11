В Краснодарский край из Крыма прибыл первый поезд с жителями Херсонской области

Первый поезд с жителями Херсонской области прибыл из Крыма в Краснодарский край. Об этом сообщили 11 октября в пресс-службе МЧС России.

«Сегодня из Крыма в Анапский район Краснодарского края прибыл первый поезд с жителями Херсонской области. Большая часть из них — дети, в том числе из детских домов», — сообщили в пресс-службе.

Помощь прибывшим оказывают сотрудники МЧС иволонтеры Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.

«Все приехавшие будут размещены в санаториях и обеспечены всем необходимым на время своего пребывания, об этом позаботятся власти региона», — добавили в МЧС.

8 октября замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что семьи с детьми и пожилые люди из Херсонской области будут отправлены в Крым, Ростовскую область и Краснодарский край на несколько недель.