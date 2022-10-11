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«Атлетико» объявил о выкупе прав на Гризманна у «Барселоны»

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Ricardo Larreina
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Испанский ФК «Атлетико» договорился с ФК «Барселона» о выкупе прав на французского футболиста Антуана Гризманна. Об этом 10 октября сообщается на сайте «Атлетико».

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31-летний нападающий подписал соглашение с «Атлетико», рассчитанное до 30 июня 2026 года, пишет НСН.

«Счастлив быть там, где я хочу быть! Спасибо всем», — написал Гризманн в социальных сетях.

28 сентября форвард был признан лучшим футболистом «Атлетико» по итогам месяца, сообщает RT.

Как отмечает Life.ru, из-за особенностей арендного соглашения Гризманн крайне редко выходил в стартовом составе. Согласно документу, если бы футболист появлялся на поле с первых минут в 50% матчей, мадридскому клубу пришлось бы выплатить каталонцам дополнительные €40 млн.

В этом сезоне в активе Гризманна 3 гола и 2 результативные передачи в 11 матчах «Атлетико» во всех турнирах, сообщает «Спорт-Экспресс». Мадридцы идут на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании, уточняет сайт kp.ru.

Антуан Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барселону» в июле 2019 года, напоминает телеканал «Звезда». Тогда сумма трансфера составила €120 млн, отмечает телеканал «360». Футболист помог каталонскому клубу одержать победу в Кубке Испании сезона-2020/21. В составе «Атлетико» Гризманн выигрывал Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА и Лигу Европы, а также доходил до финала Лиги чемпионов.

1 сентября 2021 года нападающий перешел обратно в «Атлетико» на правах аренды с обязательным правом последующего выкупа.

В 2018 году в составе сборной Франции Гризманн выиграл чемпионат мира, а в 2016 году завоевал серебряные медали домашнего чемпионата Европы и был признан лучшим игроком турнира. В 2021 году он стал победителем Лиги наций.

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