Юрист предупредила о наказании за неуплату штрафа за нарушение ПДД

Адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры» Евгения Рыжкова рассказала, почему важно вовремя заплатить штраф за нарушение ПДД.

В беседе с агентством «Прайм» во вторник, 11 октября, эксперт отметила, что если вовремя не оплатить штраф за нарушение ПДД, будет назначен «штраф за штраф», то есть, размер штрафа увеличится в два раза. Также предусмотрен административный арест или обязательные работы, отмечает Life.ru.

Юрист пояснила, что если был назначен «штраф за неуплаченный штраф», который был оплачен, следует обратиться в суд с подтверждением оплаты и сведениями, подтверждающими возможность уплатить штраф. Это сведения о доходах, справка о размере зарплаты, 2 НДФЛ и т.д., отмечает сайт kp.ru. Кроме того, можно предоставить характеристики личности (грамоты, дипломы, медали, благодарности, характеристики с работы, от участкового и от соседей).

Рыжкова также напомнила, что срок уплаты штрафа за нарушение правил дорожного движения составляет 60 дней со дня вступления в законную силу постановления о наложении штрафа, пишет RT. Еще 10 дней дается на обжалование в случае несогласия с наказанием, сообщает телеканал «360».

Юрист добавила, что после оплаты штрафа в большинстве случаев можно направить квитанцию в электронном виде через сайт ГИБДД. В спорных случаях после оплаты можно лично предоставить квитанцию об оплате в суд или должностному лицу, вынесшему постановление. В идеале это должен быть банковский чек, а не справка из интернет-банка.

2 октября юрист Павел Уткин рассказал о поддельных штрафах для автомобилистов, которые приходят без фотографий, подтверждающих факт нарушения правил. Уткин также объяснил, что в иных случаях фото попросту могло не подгрузиться в базу, и тогда можно подождать несколько дней перед оплатой штрафа, сообщает телеканал «Звезда».

По его словам, большинство таких писем отправляют злоумышленники, и присланные ими реквизиты для оплаты штрафа сильно отличаются от стандартных.

Юрист также уточнил, что если на фото не будет видно нарушения, то водитель имеет право обжаловать штраф через сайт ГИБДД или портал «Госуслуги», сообщает сайт aif.ru.