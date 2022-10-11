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Safari и Chrome могут перестать отображать сайты из РФ
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Safari и Chrome могут перестать отображать сайты из РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Популярные браузеры, такие как Edge от Microsoft, Safari от Apple и Chrome от Google, могут перестать открывать сайты, подписанные российскими сертификатами безопасности. О наличии у их разработчиков возможности отозвать этот сертификат «Известиям» рассказал источник в одной из IT-компаний.

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Такие примеры за пределами России уже были, указал собеседник «Известий». В Казахстане в 2019 году жителей обязали установить национальные сертификаты безопасности на устройства, напомнил он. После этого Google, Mozilla и Apple внесли национальный сертификат в список отозванных — и через два месяца его внедрение в Казахстане прекратилось.

«Такая техническая возможность имеется, как мы уже видели на примере Казахстана, однако тут следует учитывать, что сейчас существует множество браузеров. И помимо всем нам известных Chrome, Safari, Edge и Firefox, есть еще и «Яндекс.Браузер», Brave, Vivaldi, Opera и другие. Поэтому в случае блокировки в одних браузерах всегда есть альтернатива», — отметил начальник отдела аудита информационной безопасности компании T.Hunter Владимир Макаров.

Для сохранения работоспособности российских сайтов в Минцифры рекомендуют использовать браузеры, которые поддерживают работу российских сертификатов, «Яндекс.Браузер» или «Атом». Это наиболее простой и доступный способ обеспечить доступ ко всем важным ресурсам, онлайн-сервисам и интернет-банкингу, отметили в ведомстве.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Неподарочный сертификат: Safari и Chrome могут перестать отображать сайты из РФ

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