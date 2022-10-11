«Гоголь смогут»: Максим Аверин сыграет барона Мюнхгаузена

Театр имени Гоголя 10 октября открыл 98-й сезон. Сбор труппы провел новый художественный руководитель Антон Яковлев. Начал режиссер с манифеста и новых ориентиров в творчестве. А еще обрадовал труппу пополнением в лице 25 молодых артистов и даже том, что Максим Аверин появится в образе Мюнхгаузена. «Известия» сходили в театр и узнали, что еще в планах труппы.

Театральный манифест

Большой зал разделился на две половины. В одной сидели ветераны, в другой — новички. После того как в июле здесь поменялось руководство — пост худрука покинул Алексей Агранович и театр возглавил Антон Яковлев, — учреждение культуры стало штормить. Значительная часть труппы покинула его. Театр мог и не удержаться. Все переживали и ждали радикальных решений. И они не заставили себя ждать. Первое, что сделали новые начальники, — вернули прежнее название. «Гоголь-центр» стал Театром имени Гоголя. Но, как оказалось, Антону Яковлеву не пришлось вносить глобальных изменений в документацию.

— Театр имени Гоголя никуда не исчезал, его название не менялось все 10 лет, мы просто переделали логотип, — пояснил «Известиям» худрук. — Можно считать, что «Гоголь-центр» — это временный псевдоним для театра.

Так или иначе, но эстетика, которая была на протяжении 10 лет, которую взращивал и пестовал Кирилл Серебренников, больше в этих стенах не появится. То, как будет жить коллектив, Антон Яковлев изложил в манифесте, который зачитал труппе.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Художественный руководитель Театра имени Гоголя Антон Яковлев

— Сегодня, когда все так разобщены, зрителю как никогда нужны надежда и единение, — заявил Антон Яковлев. — Мы не имеем права на уныние и смуту, ненависть и нигилизм. Нужно пытаться возродить в себе непосредственность ребенка, смотря на мир с позиций не наивного, но разумного идеализма. А значит, верить в лучшее, даже вопреки тому, что кажется неизбежным.

Новая эстетическая концепция театра может быть построена на контрасте с его прошлым. Важна сама философия обновления: поиск красоты — вместо иронии над ней, вдохновение — вместо цинизма. Следует перестать стесняться возвышенных человеческих чувств, прикрывая их сарказмом. Необходимо отказаться от деконструкции, хаоса и безверия, свойственных постмодернизму, уйти от мизантропии и меланхолии — к новой искренности и новой серьезности. Антон Яковлев считает, что стоит возродить таинство театрального процесса, создав почтительную дистанцию между зрителем и творцом.

— Театр, безусловно, должен отвечать на запросы времени, но вместе с тем уйти от вульгарной социальности, — завершил худрук.

Ждут перемен

Антон Яковлев — востребованный режиссер. Как он сам признается, его планы расписаны на несколько лет. С появлением такого хлопотного хозяйства, как Театр имени Гоголя, руководителю придется внести коррективы в долгосрочное планирование. Худрук наметил для себя создание четырех спектаклей в своем театре. Управится за два сезона. Поставит «Героя нашего времени» Лермонтова, «Мюнхгаузена» по Горину, «Соборян» Лескова, «Версилов и другие» по мотивам романа «Подросток» Достоевского. Получат ли роли в нем те, кто 10 лет, с прихода Серебренникова, не выходил на сцену? Неизвестно. Но сам факт, что в труппе были те, кого многие годы игнорировали, вызывает недоумение. Часть труппы получала смешную зарплату. Числились в коллективе. Уволить их никто не мог по КЗоТу. С появлением Антона Яковлева актеры стали смотреть в будущее с оптимизмом. Они рвутся в бой и ждут предложений.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Гости во время сбора труппы Театра имени Гоголя

­— Серебренников же не то что не мой режиссер, он не мой человек, — поделилась с «Известиями» Наталья Ивановна Маркина, которая принесла свою трудовую в Театр имени Гоголя еще в 1970 году. — С ним в наш театр пришла похабщина, что-то мерзкое, скользкое, патологичное. А с Антоном Яковлевым нас объединяет школа, мы — щукинцы (выпускники Театрального училища имени Б.Щукина. — «Известия»). Поэтому, конечно, на него большие надежды. И даже если у меня лично ничего не получится, я просто буду рада за всех остальных. Наконец у нас не будет этого безобразия.

Наталья Ивановна признается, что хотя она не выходила на сцену, но в театре пересмотрела практически весь репертуар, который не диссонировал с ее эстетическим мировосприятием. Многие коллеги актрисы просто не имели такой выдержки. В 2012 году, когда решением Сергея Капкова, тогдашнего руководителя столичного департамента культуры, уволили Сергея Яшина и назначили Кирилла Серебренникова, артисты встали на защиту своего худрука. Они были категорично настроены против назначенца. Но к коллективу никто не прислушался.

Многие ушли вслед за Яшиным. Оставшиеся разделились. Кто-то играл в спектаклях Серебренникова и компании, а остальных будто не было в «Гоголь-центре», их имен не было в разделе «МЫ». Свою причастность к театру могли подтвердить только кадровик и бухгалтерия. Все восемь лет в странном статусе «Центра» актеры Театра имени Гоголя ждали чуда. И оно пришло в лице Антона Яковлева.

Народная актриса России Ольга Науменко приняла правила игры, спущенные сверху. Она была в числе тех актеров, кто решил не принимать в штыки нового человека, а присмотреться к тому, что предложит Серебренников. Он предложил. Но главных ролей народная артистка так и не дождалась.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Актриса Ольга Науменко

— Да я по этому поводу как-то не очень и переживала, так как в этом театре служу с 1972 года, — призналась «Известиям» Ольга Науменко. — У меня был театр Бориса Голубовского, затем Сергея Яшина, потом Кирилла Серебренникова, Алексея Аграновича, а сейчас будет театр Антона Яковлева. Это жизнь. Как говорят, режиссер трудоспособен и плодовит 10 лет, а дальше — он привыкает к труппе, труппа привыкает к нему. И наступают будни. Я человек воспитанный, поэтому вежливо встретила Антона Юрьевича. Мне хочется, чтобы он мне понравился, а я ему.

Репертуар — за сезон

Старый репертуар канул в Лету вместе с худруком и актерами.

— Спектакли ушли потому, что мужская часть труппы, которую собрал Серебренников и задействовал в спектаклях, покинула страну. Актеры играли главные роли в постановках, и в их отсутствие не имеет смысла реанимировать.

Лишившись половины труппы, объявили кастинг. Более 600 человек откликнулись на предложение влиться в прославленный коллектив одного из старейших театров (в 2025 году он отметит свое 100-летие). После отбора в число счастливчиков вошло 25 артистов, в основном это выпускники театральных вузов и молодые артисты.

— Звезды ведь по кастингам не ходят, — улыбается худрук Антон Яковлев. — Известных артистов обычно театр приглашает, сначала — на роль, а если всё сложится — и в труппу. У нас есть некоторые наметки. Вот уже договорились с Максимом Авериным.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Директор Театра имени Гоголя Александр Бочарников и художественный руководитель Антон Яковлев

Актер Театра сатиры выйдет на Большую сцену гоголевского с музыкально-поэтическим моноспектаклем по роману «Евгений Онегин» Пушкина. А следом и другие известные актеры вольются в репертуар.

Молодые артисты тоже в предвкушении чего-то большого.

— Пока мне ничего не предложили, — поделилась с «Известиями» актриса Мария Лисовая. — Стать частью Театра имени Гоголя, конечно, приятно, но еще приятнее то, что мы можем начать что-то сначала, а не вводиться в спектакли и доигрывать за кем-то что-то. Поэтому я и не работала прежде в государственных театрах. Строить с нуля свой театр — более привлекательно.

Серебренников создавал свой театр, свою эстетику на сцене и вне ее. Прежний театр с лепниной, колоннами и синими бархатными креслами помнят только театралы с опытом. Мода на ангары и чердаки без видимой отделки пришла и в здание на улице Казакова. Вернуть былой образ у руководства Театра имени Гоголя в планах нет, да и денег на полномасштабную реконструкцию не имеется, но поновить и отреставрировать — планируют.

— Мне нравится зрительный зал в его нынешнем виде, — признался Антон Яковлев. — В нем присутствует некий аскетизм, но при этом стулья мне не нравятся, к декабрю на их месте появятся кресла. Всё будет стильно и эстетически изысканно.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Актер Андрей Андреев во время сбора труппы Театра имени Гоголя

Голые кирпичные стены в стиле лофт облагородят. Со временем появится занавес. Худрук пообещал его уже в 2023 году. Частично переделки коснутся фойе. Изменится цветовое решение.

Жизнь театра временно переместится на малую сцену. Так как афиша значительно поредела, в репертуаре останется лишь пара-тройка спектаклей, ее будут формировать заново.

— Мы начинаем практически с нуля, — говорит Антон Яковлев. — Будем брать какие-то интересные проекты со стороны, например в репертуар войдут «Мещане. Попытка прочтения» по Горькому — спектакль выпускников мастерской Павла Хомского и Сергея Голомазова в ГИТИСе. А 22 декабря Глеб Черепанов представит премьеру спектакля «Сон в летнюю ночь» Шекспира. Через неделю, 29 декабря, Константин Мишин выпустит «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда. Оба спектакля выйдут на Малой сцене.

На вторую половину сезона запланированы «Рассказы» Шукшина, за которые возьмется режиссер Сергей Виноградов. Последнюю пьесу Зеллера «В дремучем лесу» поставит Павел Пархоменко, недавно выпустивший спектакль в Театре Моссовета с Ольгой Остроумовой в главной роли «Соло для часов с боем». Худрук ждет творческих решений и от молодежи. На Большой сцене начнет репетировать Уланбек Баялиев, на Малой — Сергей Тонышев. То есть за сезон театр обретет полноценный репертуар.

Аверин в помощь

Ну и чтобы злые языки не судачили, что, мол, на пепелище «Гоголь-центра» ничего не вырастет, что артистов набрали, а играть нечего, в ноябре заработает лаборатория молодой режиссуры «Перспектива». Как говорит худрук, это не означает, что всё остальное время театр будет ходить с шапкой. Нет, он будет жить насыщенной жизнью. У новичков появляется шанс. Наиболее удачные эскизы станут полноценными спектаклями. Уже сейчас известно, над чем работают первые «лаборанты». Максим Меламедов ставит «Марсианские хроники» Брэдбери, Марк Вдовин — «Сиротливый Запад» Макдонаха, Фаина Колоскова —«Бесприданницу» Островского, Станислав Сошников — «Театральный роман» Булгакова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Художественный руководитель Театра имени Гоголя Антон Яковлев

Не забыли в театре и про детей. Одним из первых детских спектаклей станет «Мюнхгаузен» по мотивам пьесы Григория Горина в постановке худрука. Как признался «Известиям» Антон Яковлев, в главной роли он видит Максима Аверина. С ним он уже работал в Театре сатиры, где ставил «Лес» Островского.

Вернется на сцену саунд-драма. Композитор Андрей Зубец возьмется за музыкальное направление в театре. В афише могут появиться рок-опера, мюзикл и другие музыкальные спектакли. Уже в этом сезоне репертуар пополнится театральной ораторией «Жар» — масштабной хоровой театрализованной композицией для хора, оркестра и электронных инструментов. Создатели обещают сплав фольклора и новаторства в аранжировке.

А еще будут лекторий, встреча с кумирами, поэтические вечера и даже «Киноклуб», в котором планируют показывать как классику, так и новые фильмы талантливых российских режиссеров.