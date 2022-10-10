«Руспродсоюз» и «Союзмолоко» оценили сообщения о запрете на вывоз продукции из РБ

В случае, если будет введен запрет на экспорт мяса курицы и молочной продукции из Белоруссии в Россию, вряд ли это повлияет на российский рынок, заявил «Известиям» 10 октября зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.

Ранее в этот день издание «Коммерсант», ссылаясь на департамент ветеринарного и продовольственного надзора министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии, написало, что в республике ввели ограничения на экспорт мяса курицы, столовых яиц, молочной продукции для семи крупных производителей. Мера объясняется необходимостью насыщения внутреннего рынка продукцией. В Россельхознадзоре указали, что не получили уведомлений о запрете на ввоз в РФ.

В то же время агентство БелТА со ссылкой на белорусское министерство сельского хозяйства сообщило, что ни о каком запрете либо частичном приостановлении поставок мясо-молочной продукции в РФ речь не идет.

«Объемы импорта указанных категорий из Белоруссии невелики. Отечественные производители (в случае введения запрета на ввоз — Ред.) смогут полностью их заместить», — уверен Леонов.

При этом он подчеркнул, что на рынке птицы в России наблюдается перепроизводство, которое толкает оптовые и розничные цены вниз.

«Поэтому роста цен из-за введения запрета мы также не прогнозируем», — уточнил он.

В Национальном союзе производителей молока («Союзмолоко») «Известиям» рассказали, что в настоящее время в стране динамично растут запасы молочной продукции с длительными сроками хранения.

«Конечно, определенные ограничения на поставки сгущеного молока из Белоруссии положительно скажутся на рынке — он будет более сбалансированным как по сырью, так и по переработке», — отметили в пресс-службе союза.

Изменения вряд ли скажутся на динамике стоимости, добавили там.

«Ждать роста цен вряд ли стоит, так как увеличение себестоимости прошлого года было практически полностью отыграно, продажи в рознице стабилизировались, начали возвращаться промо-акции», — заключили в «Союзмолоке».

Ранее, 22 сентября, власти Белоруссии ввели временные ограничения на вывоз за пределы республики ряда промышленной продукции, в том числе легковых автомобилей, двигателей и аккумуляторов. В перечне запрещенных к экспорту свыше 250 кодов товарной номенклатуры. Такое решение будет действовать в течение шести месяцев