Бухгалтера банка осудили за кражу денег клиентов в Красноярском крае

В Красноярском крае вынесен приговор в отношении бухгалтера банка, которая похитила со счетов клиентов больше 13 млн рублей. Женщину приговорили к шести годам лишения свободы.

По данным правоохранительных органов, обвиняемая работала в операционном офисе одного из коммерческих банков в Рыбинском районе. Женщина, имея непосредственный допуск к банковской программе по работе со счетами, дистанционно заказывала от имени клиентов выпуск банковских карт. После этого бухгалтер зачисляла на карты денежные средства, находящиеся на счетах клиентов. Об этом пишет ИА KrasnoyarskMedia.

В результате действий обвиняемой пострадали 22 человека. Банк компенсировал ущерб потерпевшим в полном объеме.

Обвиняемую приговорили к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

В Магадане передано в суд уголовное дело по факту мошенничеств в отношении клиентов туристической фирмы. По данным следствия, директор компании присвоила 2,7 млн рублей.