Аналитик объяснил укрепление доллара

Укрепление доллара укладывается в привычную картину, рассказал «Известиям» директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин 10 октября.

По его словам, возврат курса к уровням 60-62 рублей, который наблюдался на прошлой неделе, мог быть воспринят некоторыми участниками как начало волны ослабления рубля.

«Возможно, часть участников рынка восстанавливает позиции в иностранной валюте, закрытые в конце сентября. Прекратилось и активное аккумулирование кэша населением, что также сказывалось на курсе. Какой-то вклад внесло и укрепление доллара к евро и другим основным валютам», — сказал он.

Он уточнил, что нет информации и серьезных изменений в показателях платежного баланса, который мог бы привести к сильному ослаблению рубля.

«Так что пока это можно рассматривать как обычное рыночное движение», — заключил он.

По данным Мосбиржи, на 14:29 10 октября доллар вырос до 62,68 рублей.

Ранее, 7 октября, аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич выразил мнение, что доллар может укрепиться до 65 рублей в течение полутора недель. Он отметил, что в конце сентября давление на доллар и евро оказывали два фактора: повышенный спрос на рублевую ликвидность со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат, опасение инвесторов санкций со стороны США и Европы