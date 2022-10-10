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Мужчина пропал после опрокидывания лодки в Хабаровском крае

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Спасатели присоединились к поискам мужчины, который находился в опрокинувшейся лодке в Хабаровском крае. Об этом сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на региональное управление МЧС.

Запрос на оказание содействия в поиске мужчины поступил в ведомство от отделения полиции по Комсомольскому району. Во время сплава по реке Саласу пропал мужчина 1968 года рождения. По словам знакомого пропавшего, инцидент произошел в районе поселка Ягодного. Лодка с мужчиной наскочила на корягу и перевернулась, ее унесло течением.

Группа спасателей направилась к месту происшествия на транспорте высокой проходимости. Специалисты располагают всем необходимым оборудованием и снаряжением для проведения поисковых работ.

Также спасатели продолжают поиск двух рыбаков в Солнечном районе. За сутки удалось обследовать 9,5 км береговой линии и лесного массива. Мужчины пропали 6 октября, лодка с потерпевшими перевернулась в районе села Шелехово.

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