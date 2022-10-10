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За первую неделю октября в России купили 13 тыс. единиц автотехники

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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За период с 3 по 9 октября текущего года (40-я неделя 2022 года) объем российского рынка новой автомобильной техники составил 13 023 единицы. Это на 17% больше, чем неделей ранее, с 26 сентября по 2 октября текущего года. Об этом 10 октября сообщило агентство «Автостат».

По данным специалистов, рыночный рост был отмечен во всех сегментах российского рынка автомобильной техники.

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Продажи машин в сентябре продолжили рост

За первую неделю октября 2022 года жители РФ приобрели 9632 новых легковых автомобиля. Это на 11% больше, чем за последнюю неделю сентября 2022 года. При этом на долю легковых машин пришлось 74% от всего объема авторынка.

Сегмент грузовиков за это время вырос на 36% (до 1795 шт.). Рост доли легких коммерческих автомобилей (LCV) составил 42% (до 1399 шт.).

Аналитики отметили, что более всех увеличился объем покупок новых автобусов — в 2,2 раза (до 197 шт.).

6 октября Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) отчиталась о состоянии российского авторынка в сентябре 2022 года. Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России сократились на 59,6%, до 46 698 машин. Согласно данным АЕБ, за период с I по III квартал 2022 года продажи новых автомобилей и легких коммерческих машин в России сократились на 59,8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, или на 753 450 автомобилей. Всего продажи составили 506 661 машину. Эксперты констатировали, что российский авторынок просел в сентябре почти на 60%.

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