За первую неделю октября в России купили 13 тыс. единиц автотехники

За период с 3 по 9 октября текущего года (40-я неделя 2022 года) объем российского рынка новой автомобильной техники составил 13 023 единицы. Это на 17% больше, чем неделей ранее, с 26 сентября по 2 октября текущего года. Об этом 10 октября сообщило агентство «Автостат».

По данным специалистов, рыночный рост был отмечен во всех сегментах российского рынка автомобильной техники.

За первую неделю октября 2022 года жители РФ приобрели 9632 новых легковых автомобиля. Это на 11% больше, чем за последнюю неделю сентября 2022 года. При этом на долю легковых машин пришлось 74% от всего объема авторынка.

Сегмент грузовиков за это время вырос на 36% (до 1795 шт.). Рост доли легких коммерческих автомобилей (LCV) составил 42% (до 1399 шт.).

Аналитики отметили, что более всех увеличился объем покупок новых автобусов — в 2,2 раза (до 197 шт.).

6 октября Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) отчиталась о состоянии российского авторынка в сентябре 2022 года. Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России сократились на 59,6%, до 46 698 машин. Согласно данным АЕБ, за период с I по III квартал 2022 года продажи новых автомобилей и легких коммерческих машин в России сократились на 59,8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, или на 753 450 автомобилей. Всего продажи составили 506 661 машину. Эксперты констатировали, что российский авторынок просел в сентябре почти на 60%.