«АвтоВАЗ» допустил изменение производственного плана на 2023 год

Компания «АвтоВАЗ» может сократить производственный план на 2023 год на 100 тыс. автомобилей. Первоначально фигурировала цифра в 500 тыс. машин. Такое решение возникло на заводе из-за неготовности некоторых поставщиков обеспечить завод комплектующими. Об этом 10 октября сообщила группа «Нетипичный АвтоВАЗ» в социальной сети «ВКонтакте».

Если снижение объемов производства Lada произойдет, то соответствующие изменения будут внесены в график работы завода в 2023 году. «АвтоВАЗ» вернется к пятидневной рабочей неделе, тогда как сейчас автосборочный комплекс задействован в режиме шестидневки.

Отмечается, что следует ожидать и сокращения набора новых работников. Первоначально «АвтоВАЗ» планировал увеличить свои штаты к 2023 году примерно на 4 тыс. человек.

7 октября сообщество Avtograd news в социальной сети «ВКонтакте» сообщило, что «АвтоВАЗ» испытывает нехватку комплектующих. На территории предприятия скопилось много неукомплектованных машин из-за дефицита необходимых деталей и узлов. Для Lada Niva Legend нет ремней безопасности, для модели Niva Travel не хватает пучка проводов головной оптики, замечены машины без бамперов. По подсчетам сообщества, очень большой процент сходящих с конвейера «АвтоВАЗа» автомобилей является некомплектными.