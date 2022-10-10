«АвтоВАЗ» прекратил производство Lada Granta без подушек безопасности

«АвтоВАЗ» прекратил производство базовой версии Lada Granta в исполнении Classic’22. У дилеров появилась новая комплектация — Classic’22 Advance с обязательными двумя подушками безопасности и расширенным оснащением. Об этом 10 октября сообщило агентство «Автостат».

Оснащение Classic’22 Advance отличается от предыдущей комплектации Classic’22 не только двумя подушками безопасности. Новая версия получила модуль ЭРА-ГЛОНАСС, подогрев передних сидений и аудиосистему с поддержкой USB, SD-карт и Bluetooth. Кондиционер у новой базовой версии не предусмотрен.

В 2023 году предприятие планирует вернуть на автомобили Lada антиблокировочную систему тормозов (ABS) и систему боковой устойчивости автомобиля (ESP).

В настоящее время модель Lada Granta 2022 модельного года оснащается адаптированным для работы на бензине АИ-92 1,6-литровым мотором мощностью 90 л. с. и пятиступечатой механической коробкой передач.

По итогам девяти месяцев 2022 года в России было куплено 52 117 автомобилей Lada Granta, что на 44,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Самая доступная Granta-седан стоит 749,9 тыс. рублей, лифтбек обойдется в 769,9 тыс. рублей, а кросс-универсал — в 818,9 тыс. рублей.

7 октября стало известно, что пробная сварка первого кузова Lada Vesta на площадке в Тольятти должна состояться 7 ноября текущего года. Основная часть сварочной оснастки уже доставлена с завода «Лада Ижевск» на главную заводскую площадку в Тольятти. На сварочном комплексе линии В0 идет монтаж перевезенного оборудования. Одновременно ведется реконструкция бывшего мультибрендового конвейера «АвтоВАЗа», где в марте 2023 года должна начаться сборка автомобиля Lada Vesta NG.