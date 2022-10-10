Пожилой мужчина погиб при пожаре в гараже под Липецком
Под Липецком в результате пожара в гараже погиб пожилой мужчина. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Липецкой области.
Пожар произошел в воскресенье, 9 октября, в Новой Деревне. Как выяснили прибывшие спасатели, загорелся гараж на улице Гагарина.
В результате погиб 71-летний мужчина, пишет LipetskMedia. Огонь также уничтожил внутреннюю отделку гаража.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
5 октября в Калужской области тело мужчины обнаружили после ликвидации пожара в сараях-самостроях. Огонь уничтожил два строения. По предварительным данным, причиной возгорания стала неосторожность при курении.