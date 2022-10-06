Один человек погиб при пожаре в Калужской области

Один человек погиб в результате пожара в Юхнове в Калужской области. Об этом в четверг, 6 октября, сообщает газета «Весть» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел утром накануне, 5 октября, на улице Ленина. Загорелись пять сараев-самостроев. Два строения сгорели полностью. В одном из них спасатели нашли тело 56-летнего местного жителя.

По предварительной версии, причиной пожара стала неосторожность при курении.

4 октября в Череповце произошел пожар в пятиэтажном доме. Погибли мужчина и женщина, четырехлетний ребенок был госпитализирован с ожогами. Площадь пожара составила 24 кв. м.