Строительство Днепровской ГЭС заняло пять лет

Ровно 90 лет назад, 10 октября 1932 года, под оркестры и здравицы инженеры, рабочие и управленцы торжественно открыли Днепрогэс, в то время — крупнейшую гидроэлектростанцию Европы. Как удалось «сказку сделать былью» за пять лет в стране, которая еще не залечила раны гражданской войны, вспоминали «Известия».

Использовать днепровскую воду для добычи электричества инженеры предлагали еще в XIX веке. Тогда Россия не могла себе позволить столь масштабный технический проект. Огромной проблемой считались и пороги, которые мешали судоходству по Днепру. Но во время подготовки плана ГОЭЛРО конструкторы стали предлагать одну за другой идеи строительства нескольких гидроэлектростанций на великой реке.

Партийное руководство спорило, стоит ли начинать столь расточительный и рискованный проект. В середине 20-х годов американская компания General Electric обратилась к советскому руководству с предложением по сходной цене запустить полный цикл строительства гидроэлектростанции. Но руководители правительства не отказались от проекта инженера Александрова. Решили строить самостоятельно, без участия иностранного капитала.

Главным инженером, а затем и начальником стройки стал Александр Васильевич Винтер, человек, который знал в лицо каждого бригадира на Днепрогэсе. И его знали все — не только по фамилии Строительство крупнейшей гидроэлектростанции с плотиной и рабочим городком заняло пять лет — гораздо меньше, чем предполагали скептики. Советский Союз получил крупнейшую в Европе электростанцию. Этот статус Днепрогэс сохранял долго — четверть века. Себестоимость киловатт-часа электроэнергии, которую вырабатывала Днепровская ГЭС, оказалась самой низкой в мире., но и по голосу, по жестикуляции, по твердому характеру.

Строительство крупнейшей гидроэлектростанции с плотиной и рабочим городком заняло пять лет — гораздо меньше, чем предполагали скептики. Советский Союз получил крупнейшую в Европе электростанцию. Этот статус Днепрогэс сохранял долго — четверть века. Себестоимость киловатт-часа электроэнергии, которую вырабатывала Днепровская ГЭС, оказалась самой низкой в мире.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Энергия великой стройки: как на Днепре появилась ГЭС