Трое мужчин пропали в районе термальных источников на Камчатке

Трое путешественников потерялись в районе Больших Банных источников в Камчатском крае, спасатели отправились вести поиски. Об этом 10 октября агентству «Кам 24» сообщило МЧС России.

«Из-за прошедших на прошлой неделе дождей лесные дороги по направлению к источникам размыло, поэтому было принято решение о применении квадроциклов. Кроме того, с собой у спасателей беспилотные летательные аппараты, которые планируется задействовать по погодным условиям для осмотра территории с воздуха» , — сказано в сообщении.

Информация о том, что мужчины пропали и не выходят на связь, поступила от родственницы одного из них. Женщина также сообщила МЧС, что путешественники отправились в Елизовский район к термальным источникам на внедорожнике.

Ранее, 7 октября, сообщалось, что в Хабаровском крае начались поиски пропавших на реке рыбаков. Инцидент произошел вечером 6 октября, местоположение двух мужчин до сих пор неизвестно. К операции подключились спасатели из Комсомольска-на-Амуре.