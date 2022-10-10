Психиатр рассказал о значительном росте обращений к специалистам

Пациентов у психиатров в последние месяцы стало значительно больше, чем даже в самые тяжелые ковидные времена. Об этом в интервью «Известиям» 10 октября рассказал завкафедрой психиатрии и медицинской психологии Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, доктор медицинских наук Андрей Шмилович.

«Большая часть пациентов пребывает в тяжелом невротическом, реактивном состоянии. Мы все находимся в ситуации высокой эмоциональной напряженности. Каждый житель планеты Земля испытывает в последнее время тяжелый стресс. Каждый переживает его по-своему», — сказал он.

Кому-то удается скрывать свои чувства, кто-то не сдерживается, отметил Шмилович. А у кого-то развивается состояние, близкое к реактивному психозу: от элементарных реакций по типу истерических, аффективно-шоковых до гораздо более сложных с тяжелыми реактивными депрессиями, с суицидальными мыслями, генерализованными тревожными расстройствами.

Доктор медицинских наук рассказал, что реактивный психоз — это психическое заболевание, временное расстройство психики как реакция на события, которые становятся для нее травмой непереносимой силы.

Наступает диссоциация, психика меняет восприятие окружающей действительности. Человек как бы перестает быть в реальности, он глубоко погружается в созданные его подсознанием образы, в которых не замечает происходящее вокруг. У него могут быть зрительные или слуховые галлюцинации, появиться убежденность, что его преследуют, что все происходящее имеет какое-то особое значение.

Как только человека убирают из травмирующей ситуации, психоз полностью проходит. Затяжные случаи крайне редки.

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«Сейчас к психиатрам обращаются больше, чем в ковидные времена»