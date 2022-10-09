Синоптик пообещал золотую осень в Центральной России еще неделю

Золотая осень без дождей пробудет в Центральной части России еще неделю, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец 9 октября в своем Telegram-канале.

«После кратковременных дождей, которые пройдут в воскресенье вечером и в ночь на понедельник, с наступлением первого дня недели атмосфера стабилизируется», — отметил синоптик.

Тишковец объяснил предстоящую погоду выходом антициклона с запада, который продержится до воскресенья.

По его словам, на протяжении недели температура по утрам будет опускаться до пяти градусов, а днем подниматься до 13 градусов. Он также добавил, что первые дожди ожидаются в воскресенье, 16 октября.

Он также отметил, что ждать снега в скором времени не стоит, поэтому автомобилисты могут не торопиться менять резину на машинах.

Ранее, 7 октября, главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал, что в ноябре жителям северной столицы стоит ждать первого снега. Тогда же в город придут и первые морозы.