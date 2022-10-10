«Шоу» с последствиями

Не так давно мне попалась на глаза статья известного советского/российского социолога Жана Тощенко под интригующим названием «Политические клоуны (шуты)», посвященная некоторым довольно известным персонажам российской политики 1990-х годов. Академичная по своему стилю работа, опубликованная в 2015 году в научном журнале, была посвящена анализу типологических черт и поведенческих характеристик представителей политической клоунады и шутовства и, казалось бы, не имела никаких коннотаций с украинскими реалиями того периода.

Но вот основные положения, выдвинутые автором, вызвали прямые ассоциации с нынешним политическим руководством Украины, куда входит не только президент, но и его ближайшее окружение, а также часть дипломатического корпуса.

Появление феномена «политиков-скоморохов», по мнению известного социолога, порождается ситуацией краха и неопределенности, которые складываются на политическом поле. Они нередко глубоко убеждены, что призваны выполнять некую миссию, что они способны вершить великие дела, могут вести за собой народ и быть его благодетелем. Им присуща жажда власти, стремление всегда быть на виду, на слуху, находиться в центре общественного внимания, которого они добиваются самыми разными — в том числе низкопробными и даже опасными — способами. Фантасмагорические личности постоянно путают сцену политическую и эстрадную, превращая политику в фарс, при этом, как правило, отличаются упрощением и прямолинейностью в суждениях. Общий вывод ‒ «шуты» как тип политического деятеля оказывают деструктивное влияние на ход государственной и общественной жизни.

Если применить эту типологию к нынешней украинской ситуации, то она, к сожалению, в действительности еще более трагична и даже безрассудна. Причиной тому в немалой степени является слияние в одной личности роли «короля» и «шута» одновременно. Профессиональное, наработанное десятилетиями концертной практики, острословие комика, привычка мгновенно парировать удар еще более хлесткой (или злой) шуткой, стремление влюбить в себя зрителя и заставить его смеяться над любой выходкой или фразой на политической сцене обернулись безответственностью, постоянным нагнетанием градуса напряженности и недальновидностью. В публичном поле это находит свое отражение в склонности к риторической разнузданности, граничащей с терроризмом.

Так, последним высказыванием Владимира Зеленского, заставившем обратить на себя внимание представителей самых высоких кабинетов, стали поучения относительно того, «что должно делать НАТО». И что же? А вот что: «Исключить возможность применения Россией ядерного оружия.... Превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если они применят. А не наоборот - ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: "Ах, ты так, ну, вот держи от нас!" Пересмотреть использование своего давления. Вот, что должно делать НАТО: пересмотреть порядок использования».

И хотя позже пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров попытался оправдаться, заявив, что Зеленский не призывал использовать ядерное оружие против РФ, это не снизило озабоченности в международных политических кругах. Так, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в ответ на просьбу прокомментировать слова Владимира Зеленского об ударе по России заявил, что позиция ООН о неприемлемости даже дискуссии о ядерном конфликте остается прежней.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, заявление Зеленского о превентивном ударе по России по сути означает призыв к началу мировой войны. В Госдуме полагают, что это – тема для обсуждения в Совбезе ООН, и страны с ядерным потенциалом должны дать оценку подобной провокации.

Конечно, понятно стремление вернуть украинского политика к политическому здравомыслию и сдержанности в интересах международной безопасности. Но профессиональное чутье комика, десятилетиями работавшего на публику, подсказывает ему, что эти безумные высказывания на самом деле отражают настроения тех, кто является для него стороной поддержки и поощрения.

В этом контексте стоит обратить внимание на предостережения экспертов, которые считают, что публикации ряда ведущих западных СМИ о якобы наличии у России намерений применить на Украине ядерное оружие могут говорить о подготовке США реальной ядерной провокации на территориях, подконтрольных киевскому режиму, с последующим обвинением в этом российских вооруженных сил.

Поэтому, несмотря на то, что крупные мировые политические фигуры выразили свою озабоченность, думается, едва ли стоит ожидать всеобщего фронтального осуждения Зеленского и немедленных мер противодействия. Ситуация остается очень сложной, и требует задействования всего арсенала политических, дипломатических и иных средств.

Автор — историк, политолог, профессор РГГУ

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