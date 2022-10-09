Путин указал на интерес миллиона людей к передачам МТРК «Мир»

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» с 30-летием, отметив интерес миллиона людей к ее телепередачам. Телеграмма главы государства опубликовано 9 октября на сайте Кремля.

Президент отметил, что создание МТРК «Мир» стало уникальным вкладом в развитие международного гуманитарного сотрудничества и помогло в формировании общего информационного пространства стран Содружества.

«Уже с первых дней этот масштабный, содержательный проект завоевал доверие огромной аудитории, и сегодня миллионы людей с заинтересованным вниманием смотрят ваши телепередачи, слушают радиоэфиры, активно пользуются интернет-порталом», — подчеркнул Путин.

Глава государства пожелал коллективу компании продолжать держать высокую профессиональную планку и следовать принципам журналистской этики.

«Желаю вам новых достижений и воплощения в жизнь намеченных планов», — резюмировал Путин.

Межгосударственная телерадиокомпания «Мир» была создана в 1992 году с целью освещения политического, экономического и гуманитарного сотрудничества стран Содружества Независимых Государств, формирования общего информационного пространства и содействия международному обмену информацией.

Компания включает в себя телеканалы «Мир», «Мир24», радио «Мир», информационно-аналитический портал и многофункциональную спутниковую систему «МИР-Телепорт».