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Два человека погибли при пожаре в строительной бытовке в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Два человека погибли в результате возгорания бытовки на территории стройки в Москве. Об этом в субботу, 8 октября, сообщило столичное Главное управление МЧС России.

Как уточняется, инцидент произошел на улице Родниковая, дом 5 А. Площадь пожара составила 18 кв. м.

«К сожалению, в результате пожара погибли два человека», — сказано в сообщении.

Пожар был ликвидирован в 22:39.

Ранее, 6 октября, сообщалось о крупном пожаре в здании автосервиса на юге Москвы. По сообщению МЧС, площадь возгорания достигла 900 кв. м.

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