Два человека погибли при пожаре в строительной бытовке в Москве
Два человека погибли в результате возгорания бытовки на территории стройки в Москве. Об этом в субботу, 8 октября, сообщило столичное Главное управление МЧС России.
Как уточняется, инцидент произошел на улице Родниковая, дом 5 А. Площадь пожара составила 18 кв. м.
«К сожалению, в результате пожара погибли два человека», — сказано в сообщении.
Пожар был ликвидирован в 22:39.
Ранее, 6 октября, сообщалось о крупном пожаре в здании автосервиса на юге Москвы. По сообщению МЧС, площадь возгорания достигла 900 кв. м.