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Автосервис загорелся на юге Москвы на площади 900 кв. м

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Крупный пожар произошел в здании автосервиса на Севанской улице в Москве. Об этом 6 октября сообщает столичное Главное управление МЧС России.

По сообщению МЧС площадь возгорания достигла 900 кв. м. Горела кровля двухэтажного здания, также произошло обрушение конструкций на площади около 100 кв. м.

Прибывшие на место спасатели локализовали пожар. Для борьбы с огнем было привлечено 30 единиц техники и 95 человек личного состава.

В настоящее время пожар полностью потушен.

О пострадавших не сообщается. Причины возгорания выясняются.

Ранее, 1 октября, пожарные ликвидировали пожар в общежитии на северо-востоке Москвы. Более 300 человек эвакуировались до приезда спасателей.

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