В Санкт-Петербурге пройдет фестиваль по пристройству собак и кошек

В Санкт-Петербурге 15 и 16 октября пройдет фестиваль Woof по пристройству собак и кошек. Об этом сообщает в субботу, 8 октября, ТАСС, со ссылкой на организатора мероприятия Алену Ларину.

Гости смогут познакомиться с 50 собаками и 50 кошками.

«Задача фестиваля — не только пристроить животных в добрые руки, а еще познакомить жителей города с работой приютов, фондов, благотворительностью, рассказать, как можно помогать, — рассказала Ларина.

На фестиваль можно прийти с подарками для животных, отмечает 78.ru. Все, что принесут посетители, будет распределено по приютам.

Также на фестивале будут работать ветеринары и кинологи.

Ранее, 26 июля, прохожие спасли упавшего в Неву котенка на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Один из прохожих спустился по гранитной стене к воде. Котенок стал пытаться ухватиться за его ногу, в итоге его удалось спасти.