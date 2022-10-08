Четверых сотрудников администрации Симферополя обвинили во взяточничестве

В Симферополе четверых сотрудников местной администрации обвинили во взяточничестве. Об этом пишет ИА «Крыминформ» со ссылкой на помощника руководителя главного управления СК по Крыму и Севастополю Ольгу Постнову.

По ее словам, в сентябре чиновники задумали получить взятку в 270 тыс. рублей от предпринимателя за покровительство в несанкционированной торговле. Мужчины получили от него часть средств, после чего были задержаны полицейскими.

«При передаче части указанной взятки в сумме 90 тысяч рублей фигуранты были задержаны», — рассказала Постнова.

Чиновникам предъявили обвинение по статье 290 («Получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере») УК России. По месту работы фигурантов дела проведены обыски, изъята документация и другие вещественные доказательства преступления.

3 октября жителя Ялты обвинили в посредничестве при передаче взятки в особо крупном размере. По данным следствия, в 2021 году мужчина, который привлекался органами следствия к уголовной ответственности за совершение коррупционного преступления, передал обвиняемому $30 тыс. за помощь в решении вопроса о сохранении в отношении него меры пресечения.