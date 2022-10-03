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Жителя Ялты задержали за передачу взятки в особо крупном размере

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Жителя Ялты обвинили в посредничестве при передаче взятки в особо крупном размере. Он был задержан. Об этом в понедельник, 3 октября, сообщает ИА «Крыминформ» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России.

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«По данным следствия, в 2021 году в Ялте мужчина, который привлекался органами следствия к уголовной ответственности за совершение коррупционного преступления, передал обвиняемому $30 тыс. Денежные средства предназначались в качестве взятки сотруднику правоохранительных органов республики за оказание содействия в решении вопроса о сохранении в отношении него меры пресечения», — рассказали в ведомстве.

При этом сейчас взяткодатель осужден за совершенное преступление, личность получателя взятки устанавливается.

У обвиняемого в посредничестве провели обыски. Были изъяты деньги и коллекция оружия на сумму более 1,5 млн рублей, а также дорогой автомобиль.

«Кроме того, в загородном доме, оформленном на супругу обвиняемого, обнаружены и изъяты незаконно приобретенные и хранящиеся огнестрельное оружие и боевые боеприпасы к нему», — говорится в материале агентства.

Сейчас обвиняемый находится под арестом. Ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

13 сентября стало известно, что в Челябинской области задержали заместителя главы Магнитогорска и директора местного муниципального предприятия по подозрению в получении взяток в размере 1,5 млн рублей. По информации Следственного комитета по региону, задержанные получали деньги за заключение госконтрактов на уборку территории города. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Получение взятки».

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