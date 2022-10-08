Цветаева вошла в топ-5 самых популярных поэтов Серебряного века в РФ

Поэтесса Марина Цветаева вошла в топ-5 самых популярных поэтов Серебряного века среди россиян, сообщили 8 октября в книжном сервисе «ЛитРес» к 130-летию со дня рождения Цветаевой.

«В топ-5 самых популярных поэтов Серебряного века за последний год в сервисе «ЛитРес» по количеству проданных экземпляров лидирует Анна Ахматова. На втором месте — именинница Марина Цветаева», — сообщил сервис «РИА Новости».

Третье место занял Дмитрий Мережковский, четвертое — Владимир Маяковский. На пятом месте, согласно статистике, оказался Александр Блок.

Кроме того, самой популярной по количеству проданных экземпляров книгой Цветаевой стал аудиосборник «Стихотворения. Читает Анна Большова», на втором месте — «Живу до тошноты».

Марина Цветаева родилась 8 октября в 1892 году в Москве. Начала писать стихи в шестилетнем возрасте. Свободно владела несколькими языками, соответственно, и стихи поэтесса писала на разных языках.