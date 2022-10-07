Пожар в деревянном доме произошел в Республике Коми
В Ижме в Республике Коми произошел пожар в деревянном доме. Об этом в пятницу, 7 октября, пишет ИА «Комиинформ» со ссылкой на региональное управление МЧС.
Известно, что дом, который находится на улице Советская, не эксплуатировался.
Сообщение о пожаре поступило дежурным в 12:38. Прибывшие на место спасатели предотвратили распространение огня на соседние постройки.
«Горение было оперативно ликвидировано, пострадавших людей нет. В настоящее время проводится разборка и проливка конструкций», — говорится в сообщении.
Сейчас специалисты устанавливают причины инцидента.
В Калужской области 5 октября тело мужчины обнаружили после ликвидации пожара в сараях-самостроях. Огонь уничтожил два строения. По предварительным данным, причиной возгорания стала неосторожность при курении.