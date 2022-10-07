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GMC обновила серию тяжелых пикапов Sierra HD

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Фото: GM
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Компания GMC провела рестайлинг модели Sierra HD, включая самую роскошную комплектацию грузовика — Denali Ultimate. Об этом 7 октября сообщило издание «Авторевю».

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Пикапы GMC Sierra HD считаются в США одними из самых статусных и дорогих в тяжелом сегменте, хотя по технике являются аналогами родственных Chevrolet Silverado HD.

У машины появились новые бамперы, фары и задние фонари, а решетка радиатора стала крупнее и массивнее.

Sierra предлагается с единым дизайном, а все различия между комплектациями Pro, SLE, SLT, AT4 и Denali сводятся к декору и отделке. Начиная с комплектации SLE пикапам полагается новый салон, в котором медиасистему с широкоформатным экраном в 13,4 дюйма развернули к водителю.

Все приборы в машине виртуальные. У адаптивного круиз-контроля появился отдельный режим работы с прицепом. Масса буксируемого прицепа выросла с 8,4 до 10,2 т. Версия Sierra 3500HD, для которой можно заказать задние двускатные колеса, может буксировать за собой прицеп полной массой до 16,3 т.

Самая дорогая и шикарная версия машины — Denali Ultimate. Такие пикапы имеют темный хром на кузове, 20-дюймовые колеса, выдвижные подножки и встроенную в задний борт аудиосистему Kicker. Салон отделан дорогой кожей и деревянным шпоном.

Бензиновый мотор Vortec V8 6.6 мощностью 407 л. с. остался прежним, а вот турбодизель Duramax V8 модернизировали. Новый турбокомпрессор, переделанные головки блока и улучшенный блок управления двигателем позволили повысить отдачу мотора с 451 л. с. до 477 л. с. У такой машины на «низах» теперь доступно на 25% больше тяги.

Оба мотора агрегатируются с десятиступенчатым «автоматом» Allison. Тип привода грузовика — задний или полный.

5 октября «Автостат Инфо» сообщил, что объем рынка новых пикапов в России составил за восемь месяцев текущего года 4511 единиц. В годовом сравнении продажи легких грузовиков сократились на 29%. В 2021 году был приобретен 6341 пикап. Продажи пикапов-иномарок составили большую часть от общего объема — 3267 единиц, тогда как российские пикапы составили всего 1244 штуки. Специалисты отметили, что весь объем обеспечила единственная российская модель, «УАЗ Pickup». Именно она вышла в топ рейтинга продаж на рынке новых пикапов по итогам января—августа 2022 года в России.

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