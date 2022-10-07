Два человека пострадали в ДТП с пьяным водителем авто в Омской области

В Нижнеомском районе Омской области в ДТП с пьяным водителем пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла в пятницу, 7 октября, в районе 5-го км дороги Нижняя Омка – Киршовка. По предварительным данным, 20-летний водитель ВАЗ-2109 не справился с управлением, машина опрокинулась на крышу.

В результате ДТП пострадали 48-летний и 47-летний пассажиры авто, пишет ИА «Город55». Им была оказана медицинская помощь, подробной информации об их состоянии нет.

Как выяснилось, водитель в момент инцидента находился в состоянии алкогольного опьянения. В его отношении заведены административные делопроизводства за вождение в нетрезвом виде, без прав и без ремней безопасности.

Ранее в этот день сообщалось о ДТП с участием двух легковых автомобилей и автобуса в Перми. В результате пострадали пассажир автобуса и пассажир легковушки.