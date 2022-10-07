Geely показала обновленный электрокар Zeekr 001 с запасом хода 1 тыс. км

Компания Zeekr, которая входит в Geely, представила обновленный спортивный электроуниверсал. Машину оборудовали современными датчиками автономного вождения, а благодаря новой батарее на одном заряде электрокар проедет 1 тыс. км. Об этом 7 октября сообщило издание «Китайские автомобили».

На крыше машины заметили сенсор Lidar — дальномер оптического диапазона. Такие датчики считаются передовыми и набирают популярность у автомобильных компаний Китая. При помощи «лидара» система автономного вождения может эффективнее распознавать помехи на дороге.

Еще одно изменение модели заключается в новой батарее. Аккумулятор представляет собой разработку абсолютно нового поколения. Его особенность в том, что батарею можно зарядить с 10 до 80% всего за десять минут.

Емкость батареи производитель не уточнил, но в Zeekr пообещали, что обновленная модель сможет проехать на одном заряде до 1 тыс. км.

Издание отметило, что очередь на новый электромобиль в Китае растянулась на несколько месяцев.

Бренд Zeekr был основан в начале 2021 года. По размерам и компоновке электрокар похож на Porsche Panamera. Для китайского рынка Zeekr 001 доступен в исполнениях с задним и полным приводом. Моноприводный вариант на электротяге развивает мощность 272 л. с. У полноприводной версии максимальная мощность электрокара составила 544 л. с. Такая машина разгоняется до 100 км/ч за 3,8 с.

Разброс цен на автомобиль в Китае составляет 299-386 тыс. юаней (примерно 2,5-3,3 млн рублей.).

6 октября бренд Omoda, входящий в материнскую Chery, сообщил, что официально представит кроссовер С5 11 октября. Для российского рынка Omoda C5 будет оснащаться турбированным четырехцилиндровым двигателем объемом 1,5 л. Мощность силового агрегата составит 147 л. с. В связке с мотором будет работать вариатор. В список стандартного оборудования будут входить электропривод боковых стекол, системы мониторинга давления воздуха в шинах, а также климат-контроль.