В Рязанской области найдено тело пропавшей год назад девушки

Тело 26-летней Елены Логуновой, которая пропала без вести год назад, найдено в Рязанской области. Эту информацию подтвердила «Известиям» 7 октября ее мать.

Труп сотрудники правоохранительных органов обнаружили в Спасском районе региона. Как сообщила мать погибшей, процедуры опознания тела проводиться не будет, останки сразу отправили на генетическую экспертизу. Завтра женщине покажут лишь золотые украшения покойной, чтобы установить, принадлежат ли они ее дочери.

Известно, что Елена Логунова исчезла 26 июля 2021 года под Рязанью. 21 сентября на одном из федеральных каналов родители девушки высказали мнение о том, что к исчезновению их дочери причастен ее муж. Они также сообщали о странном поведении мужчины и его родственников, которые утверждали, что молодая женщина якобы скоро вернется.

В том же месяце председатель СК РФ Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат уголовное дело об исчезновении Логуновой. В августе 2022 года по ходатайству следствия супруг пропавшей Александр Логунов был отправлен в СИЗО. Ему предъявлено обвинение по п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ (распространение, публичная демонстрация или рекламирование порнографических материалов).

Ранее, 2 сентября, сообщалось, что в Анжеро-Судженске Кемеровской области обнаружено тело 15-летней девушки, сбежавшей из дома. По информации источников, девушка скончалась накануне. 31 августа она ушла поздно вечером из дома, поругавшись с матерью из-за немытой посуды. Правоохранители проводят проверку по факту гибели девушки.