Дом моды Valentino приходится отключать электричество для экономии

Дом моды Valentino отключает подсветку своих бутиков ради экономии. Теперь в вечернее время витрины не освещают уже в 95 магазинах по всему миру. В 80% случаев Valentino используют возобновляемые источники энергии для своих офисов, бутиков и других зданий, передает телеканал «Известия». Как сообщает государственное статистическое управление Италии, за август розничные продажи в стране снизились на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем.

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