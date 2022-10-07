Путин утвердил закон о кредитных каникулах для мобилизованных и участников спецоперации

Президент РФ Владимир Путин утвердил закон, предоставляющий кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам и займам для призванных в рамках частичной мобилизации, участникам СВО по защите Донбасса и членам их семей. Как уточняется в документе 7 октября, данная позволит предоставить заемщику льготный период.

Получивший кредит мобилизованный может приостановить исполнение своих денежных обязательств на определенный им самим срок, не превышающий период военной службы. Как отмечено в документе, размещенном на официальном портале правовой информации, требование о приостановлении обязательств можно направить любым способом, предусмотренным договором, как и с помощью мобильной связи.

Закон распространяется на обязательства по кредитному договору, который был заключен до принятия указа о частичной мобилизации или подписания контракта и до дня участия в СВО. В случае смерти заемщика на военной службе все кредитные обязательства будут прекращены. Лимитного ограничения по сумме списываемого кредита не предусмотрено.

Воспользоваться кредитными каникулами смогут не только военнослужащие Министерства обороны, но и служащие Росгвардии, МЧС, СВР, ФСБ, ФСО, органов госохраны, военной прокуратуры, Следственного комитета РФ, участвующие в СВО.

В этот же день стало известно, что президент России подписал закон о трудовых гарантиях для госслужащих. За такими госслужащими сохраняются рабочие места. Их трудовые договоры будут приостановлены на время мобилизации и возобновятся по возвращении.

Как прокомментировал 5 октября «Известиям» руководитель банкротной практики адвокатской конторы «Бородин и партнеры» Олег Скляднев, инициатива о кредитных каникулах для мобилизованных представляется актуальной, поскольку исполнение кредитных обязательств призванными россиянами может быть затруднено. В то же время управляющий КППС Александр Абрамов выразил мнение, что одобрение закона о кредитных каникулах «дает ряд бонусов семьям, у которых оформлены кредиты».

21 сентября глава государства объявил о начале частичной мобилизации. После этого законодатели включились в работу по предоставлению различных льгот и преференций мобилизованным гражданам. В частности, призванные военнослужащие освобождаются от налога на имущество: квартиру, дом, гараж. Льгота распространяется на один объект каждого вида. В числе привилегий, положенных мобилизованным, есть и социальные льготы, такие как бесплатный проезд, путевки в санаторий и лекарства.

Также говорилось о том, что призванные по частичной мобилизации будут получать от 195 тыс. рублей в месяц.

24 февраля РФ начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».