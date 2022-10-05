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Эксперты оценили закон о кредитных каникулах для мобилизованных россиян

Адвокат Китсинг: предоставление мобилизованным кредитных каникул — эффективная мера, которая снизит неопределенность с порядком выплаты
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Инициатива о кредитных каникулах для мобилизованных представляется актуальной, поскольку исполнение кредитных обязательств призванными россиянами может быть затруднено, сообщил «Известиям» руководитель банкротной практики адвокатской конторы «Бородин и Партнеры» Олег Скляднев.

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«Однако, несмотря на указание в проекте на возможность подачи заявления и обмена документами по телефону, возникает вопрос о реальной возможности воспользоваться отсрочкой в случае отсутствия телефона (например, запрет на использование телефоном в определенных районах) или доступа к почтовой связи», — уточнил он.

Кроме того, по его словам, не урегулирован вопрос судьбы кредита в случае, если военнослужащий будет числящимся среди пропавших без вести.

Адвокат бюро «Китсинг и партнеры» Владимир Китсинг уточнил, что такие каникулы позволят получить льготный период, в течение которого можно приостановить выплаты по кредиту, что, в свою очередь, позволит избежать накопления долга и начисления процентов по задолженности.

«Помимо этого, мобилизованный гражданин, получает возможность «передышки» в виде 30 дней после прохождения им службы, продления льготного периода на срок, когда заемщик находился в медицинских организациях на излечении увечий, полученных во время военной службы, таким образом, имея в запасе время для восстановления здоровья и работы, а также для вхождения в привычный ритм жизни», — отметил Китсинг.

Он назвал эту меру поддержки эффективной, поскольку она позволяет снизить неопределенность с порядком выплаты кредитов.

«Во-вторых, (принятая мера — Ред.) дает дополнительные привилегии мобилизованным, возможность не налагать дополнительные обременения на родных, восстановиться после мобилизации и вернуться к исполнению обязательств перед банком», — заключил он.

В то же время управляющий КППС Александр Абрамов выразил мнение, что одобрение закона о кредитных каникулах «дает ряд бонусов семьям, у которых оформлены кредиты». При этом он считает, что трудности может вызывать порядок оформления, так как заемщику нужно обращаться в банк.

«Чтобы оптимизировать этот процесс, предусматривается, что сделать это может близкий родственник при условии, что подтвердит родство. То есть на деле могут возникнуть ситуации, при которых оформить каникулы будет сложно. Например, в семьях, где брак не оформлен официально», — отметил он.

Совет Федерации 4 октября одобрил закон о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам мобилизованным россиянам, участвующим в спецоперации.

Согласно закону, заемщик, призванный на службу по частичной мобилизации, или проходящий военную службу в Вооруженных Силах РФ по контракту, и заключивший ранее с кредитором договор вправе в течение времени действия такого договора (не позже 31 декабря 2023 года) обратиться к кредитору с требованием изменить условия, предусматривающие приостановление исполнения заемщиком своих обязательств. Срок кредитных каникул не может превышать период военной службы.

Также предусмотрено прекращение обязательств по договорам военнослужащего и находящихся у него на иждивении членов семьи в случае гибели военного, при прохождении им военной службы или его смерти в результате увечья — ранения, травмы, контузии.

Госдума приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных и участников спецоперации 28 сентября.

Российский президент Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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