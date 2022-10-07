Реклама
Прямой эфир
Экономика
Путин утвердил кредитные каникулы для мобилизованных и контрактников
Общество
Совладельца «Зимней вишни» осудили на восемь лет за дачу взятки
Интернет
Первый iPhone с разъемом USB-C выйдет в 2025 году
Общество
Умер актер и певец Леонид Шумский
Общество
Стремоусов заявил о контроле наемниками села Великая Александровка под Херсоном
Общество
Путин наградил главу Минсельхоза Херсонской области Ковалева орденом Мужества посмертно
Мир
Президент Киргизии Жапаров поздравил Путина с юбилеем
Мир
Российские войска пресекли попытки наступления ВСУ на трех направлениях
Авто
Правительство России утвердило изменения в ПДД для электросамокатов
Армия
Герой России Мурадов назначен командующим ВВО
Туризм
Шри-Ланка заявила о готовности выдавать банковские карты российским туристам
Общество
В Энергодаре заявили о начале регламентных работ по перезапуску энергоблоков ЗАЭС

Автоэксперт назвал отличной новостью изменения в ПДД для электросамокатов

Автоэксперт Солдатов назвал отличной новостью новые правила ПДД для электросамокатов
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Автоэксперт, обозреватель «Известий» Роман Солдатов в пятницу, 7 октября, оценил утвержденные правительством изменения в Правила дорожного движения (ПДД), которые в том числе касаются передвижения на электросамокатах и гироскутерах.

В частности, теперь такие устройства получили статус средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Чужим ходом: парк электросамокатов в России вырастет в полтора раза
С чем связан бум кикшеринга в стране

«Безусловно это отличная новость, в первую очередь для пешеходов, которые за много лет «настрадались» от броуновского движения СИМов. Но важно, чтобы нововведения имели более четкие требования. Ограничение скорости, наличие тормозных систем, вес транспортного средства — всё это должно быть зафиксировано в технических картах, которые владельцы обязаны будут иметь при себе», — отметил специалист.

При этом он отметил, что пока до конца не ясно, кто именно будет контролировать движение СИМов.

«Камеры могут зафиксировать движение электросамоката, в теории даже определить его скорость, но ни вес, ни отсутствие тормозных систем. Будут ли сотрудники ГИБДД следить за СИМами? Пока очень много вопросов. На мой взгляд, пока необходимо «обкатать» законодательство в тестовом режиме, подготовить граждан и уже с учетом всех нюансов запускать нововведения», — добавил Солдатов.

По новым нормам ПДД, о которых 7 октября объявили в кабмине, перемещаться на СИМах можно не быстрее 25 км/ч. В то же время масса такого электротранспорта, на котором разрешается передвигаться по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, не должна превышать 35 кг.

До этого, 12 сентября, Управление столичного ГИБДД сообщило о том, что за восемь месяцев 2022 года в Москве зарегистрировано 143 аварии с участием граждан на электросамокатах, где один человек погиб, а еще 148 — пострадали.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022