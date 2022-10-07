Автоэксперт назвал отличной новостью изменения в ПДД для электросамокатов

Автоэксперт, обозреватель «Известий» Роман Солдатов в пятницу, 7 октября, оценил утвержденные правительством изменения в Правила дорожного движения (ПДД), которые в том числе касаются передвижения на электросамокатах и гироскутерах.

В частности, теперь такие устройства получили статус средств индивидуальной мобильности (СИМ).

«Безусловно это отличная новость, в первую очередь для пешеходов, которые за много лет «настрадались» от броуновского движения СИМов. Но важно, чтобы нововведения имели более четкие требования. Ограничение скорости, наличие тормозных систем, вес транспортного средства — всё это должно быть зафиксировано в технических картах, которые владельцы обязаны будут иметь при себе», — отметил специалист.

При этом он отметил, что пока до конца не ясно, кто именно будет контролировать движение СИМов.

«Камеры могут зафиксировать движение электросамоката, в теории даже определить его скорость, но ни вес, ни отсутствие тормозных систем. Будут ли сотрудники ГИБДД следить за СИМами? Пока очень много вопросов. На мой взгляд, пока необходимо «обкатать» законодательство в тестовом режиме, подготовить граждан и уже с учетом всех нюансов запускать нововведения», — добавил Солдатов.

По новым нормам ПДД, о которых 7 октября объявили в кабмине, перемещаться на СИМах можно не быстрее 25 км/ч. В то же время масса такого электротранспорта, на котором разрешается передвигаться по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, не должна превышать 35 кг.

До этого, 12 сентября, Управление столичного ГИБДД сообщило о том, что за восемь месяцев 2022 года в Москве зарегистрировано 143 аварии с участием граждан на электросамокатах, где один человек погиб, а еще 148 — пострадали.