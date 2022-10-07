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Tesla готова начать поставки электрогрузовиков Semi

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Фото: Global Look Press/Alexis Georgeson/Tesla Motors
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Компания Tesla намерена приступить к выдаче клиентам электрогрузовиков Semi спустя пять лет после премьеры машины. Об этом 7 октября сообщил портал Motor.

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Первой новинку получит известная компания по производству прохладительных напитков, которая заказала партию из 100 электрогрузовиков еще в декабре 2017 года.

Точных данных о технических характеристиках Semi пока нет. Известно, что в машину будет установлено четыре электродвигателя. Их суммарная мощность также неизвестна, но Илон Маск пообещал, что на разгон грузовика при полной загрузке с места до 100 км/час уйдет 20 с.

С полной батареей электрогрузовик сможет проехать от 800 до 1000 км., а экспресс-зарядка пополнит запас энергии в аккумуляторе с нуля до 70% за полчаса.

30 сентября портал Electrek сообщил, что электрический пикап Tesla Cybertruck получит необходимую защиту от воды, которая позволит машине преодолевать реки и озера. Илона Маск в связи с этим сообщил, что машина сможет передвигаться по спокойной воде. При этом сколько точно сможет проплыть электрический пикап, его создатель не уточнил.

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