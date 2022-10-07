Тепло начали подавать в соцучреждения Кисловодска

В городе Кисловодск (Ставропольский край) раньше обычного начали подавать тепло в социальные учреждения. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В следующий понедельник, 10 октября, тепло должно появиться во всех детских садах и школах города. В некоторых дошкольных учреждениях отопление уже включили.

«По плану отопительный сезон в Кисловодске стартует в период с 15 до 30 октября, если до этого температура воздуха на улице держится ниже +8 градусов», — рассказал глава горадминистрации Евгений Моисеев.

Как отмечает NewsTracker со ссылкой на прогнозы синоптиков, в выходные на территории Ставропольского края ожидается теплая погода — днем до +23...+24 градусов.

3 октября теплоснабжающие организации Санкт-Петербурга перешли к регулярному отоплению всех зданий города. До этого в некоторые дома уже начало поступать тепло по решению управляющих компаний.