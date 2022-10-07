Около 150 человек эвакуированы из бизнес-центра в Москве из-за возгорания

Из бизнес-центра на северо-востоке Москвы эвакуировали около 150 человек из-за возникшего возгорания. Об этом в пятницу, 7 октября, агентству городских новостей «Москва» сообщили в экстренных службах.

Инцидент произошел в Бабушкинском районе на улице Искры в БЦ «Линия». Пожар вспыхнул на цокольном этаже. Площадь возгорания составила 40 кв. м.

В столичном ГУ МЧС России уточнили, что в 09:32 возгорание было локализовано, открытое горение ликвидировано. Полностью пожар потушили в 09:37, уточняет сайт kp.ru. Сведений о пострадавших не поступало.

Накануне на юге Москвы загорелось здание автосервиса. Огонь был локализован на площади 900 кв. м, затем полностью потушен. Данных о пострадавших не поступало, сообщает «Москва 24».

Также 6 октября телеканал «360» сообщал, что на Бибиревской улице в СВАО Москвы загорелись гаражи, площадь возгорания составила 80 кв. м. Обстоятельства дела установят специалисты.