Полет мечты: как в Чечне упражнялись парашютисты

В парашютном центре Goodsky, расположенном на базе Российского университета спецназа в Гудермесе, состоялись два крупнейших события сезона — международные соревнования по парашютному спорту, приуроченные к 70-летию российского президента Владимира Путина, и финал Кубка России, посвященный памяти первого президента Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кадырова. Как проходили состязания — в фотогалерее «Известий»
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
В международных состязаниях приняли участие около сотни сильнейших парашютистов из России, Белоруссии, Казахстана — победители чемпионатов мира и Европы, заслуженные мастера спорта России и мастера спорта международного класса
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Спортсмены соревновались в дисциплине «точность приземления»
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Прыжки совершаются с высоты 1200 м, парашют раскрывается почти сразу
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
При приземлении участнику соревнования необходимо попасть в круг диаметром 32 см
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
В центре круга расположен датчик, который при приземлении должен сработать
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Если датчик сработал, спортсмен получает нулевое отклонение от цели
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Чем больше расстояние от центра, тем хуже результат
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Судьи ждут начала соревнований
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
В финале Кубка России разыгрывались медали в дисциплинах купольного пилотирования: «скорость», «точность», «дальность» и «фристайл»
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Купольное пилотирование — самые зрелищные соревнования
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Спортсмены выполняют в воздухе различные акробатические упражнения
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Часть трюков выполняется во время полета над водой на скорости около 150 км/ч
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
С приветственным словом к участникам соревнований обратился глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
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