Полет мечты: как в Чечне упражнялись парашютисты

В парашютном центре Goodsky, расположенном на базе Российского университета спецназа в Гудермесе, состоялись два крупнейших события сезона — международные соревнования по парашютному спорту, приуроченные к 70-летию российского президента Владимира Путина, и финал Кубка России, посвященный памяти первого президента Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кадырова. Как проходили состязания — в фотогалерее «Известий»