Ребенок погиб в результате ДТП с мотоциклом в Алтайском крае

Следственный комитет начал проверку по факту ДТП с мотоциклом, в результате которого погиб девятилетний ребенок. Транспортное средство опрокинулось после наезда на камень.

Авария произошла в селе Повалиха Первомайского района 6 октября. По данным следствия, 17-летний подросток управлял мотоциклом «Урал» с пассажирской люлькой, в которой находился ребенок. Во время движения у мотоцикла отказали тормоза. После наезда на камень транспортное средство опрокинулось, сообщает altapress.ru. От полученных травм пассажир скончался. Подросток госпитализирован.

В правоохранительных органах уточнили, что мальчик находился в люльке без шлема.

Следователи назначили проведение судебно-медицинской и трасологической экспертиз. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Днем ранее в Новосибирске мусоровоз сбил 71-летнюю женщину, которая пыталась перейти дорогу в неположенном месте. От полученных травм потерпевшая скончалась.