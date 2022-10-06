Пожилая женщина погибла после наезда мусоровоза в Новосибирске

В Новосибирске мусоровоз сбил 71-летнюю женщину, которая пыталась перейти дорогу в неположенном месте. От полученных травм потерпевшая скончалась в больнице.

ДТП произошло на улице Трикотажной днем 5 октября. Женщина пыталась перейти проезжую часть слева направо по ходу движения транспорта. Водитель мусоровоза 1984 года рождения допустил наезд на пешехода.

Пострадавшую госпитализировали с многочисленными травмами, сообщает VN.ru. 6 октября врачи сообщили о смерти пациентки.

В Московской области возбуждено уголовное дело в отношении водителя, который насмерть сбил мальчика на самокате в Солнечногорске. По предварительным данным, ребенок 2012 года рождения выехал на проезжую часть, когда на него наехал Mercedes.