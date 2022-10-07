Незаконную торговлю рыбой пресекли в Биробиджане

В Биробиджане провели рейд по выявлению и пресечению мест незаконной торговли рыбой. Стихийные рынки проверяли сотрудники Россельхознадзора, полицейские и специалисты отдела потребительского рынка мэрии.

По словам начальника городского управления экономики Светланы Аносовой, во время рейда были выявлены нарушения, связанные с торговлей в неустановленных местах и без ветеринарных сопроводительных документов, которые должны подтверждать качество и безопасность продукции. Нарушителей оштрафуют, пишет ИА EAOMedia.

Ранее сообщалось о снижении цен на лосося в России. Оптовые цены на аквакультурного лосося, которые летом достигли пика в 2 тыс. рублей за 1 кг, начали снижаться — у некоторых производителей они опустились до 900–1400 рублей за 1 кг в зависимости от размера рыбы. Об этом «Известиям» рассказали в Рыбном союзе.