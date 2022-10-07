В России зафиксировали снижение цен на лосося

Оптовые цены на аквакультурного лосося, которые летом достигли пика в 2 тыс. рублей за килограмм, начали снижаться — у некоторых производителей они опустились до 900–1400 рублей за 1 кг в зависимости от размера рыбы. Об этом «Известиям» рассказали в Рыбном союзе.

По данным организации, продукт подешевел с увеличением предложения на рынке за счет возобновления логистики поставок из Чили, а также увеличения импорта из других стран, в том числе смежного вида рыбы — форели — из Турции и Армении. Рестораторы подтвердили, что уже получают продукцию по сниженной цене, но стоимость блюд пока менять не планируют.

«В начале года в связи с санкциями прекратились поставки лосося с Фарерских островов — на них приходилась значительная часть свежего лосося, который активно использовалcя на ресторанном рынке и реализовывался на полках федеральных сетей», — сказал председатель Рыбного союза Александр Панин.

По его словам, в результате на рынке фактически остался только отечественный мурманский лосось. Дефицит рыбы привел к росту цены вдвое — до 2 тыс. рублей за 1 кг в опте.

То, что лосось подешевел, подтвердили и в Федерации рестораторов и отельеров России. По словам ее вице-президента Сергея Миронова, снизились цены на чилийскую рыбу, правда, на замороженный продукт. Он уточнил, что целая рыба до недавнего времени стоила 1,6 тыс. рублей за килограмм, сейчас — 1,3 тыс. рублей за 1 кг. Цены на экспорт в валюте остались прежними, но в рублевом эквиваленте упали из-за изменения курса.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Рыбы место: оптовые цены на лосося в России стали снижаться