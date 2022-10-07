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Эксперт рассказал о возвращении спортсменов РФ на международные турниры

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Международный спорт без российских спортсменов невозможен, так как он должен объединять людей. О сроках возвращения российских спортсменов на международные турниры рассказал вице-президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР), четырехкратным олимпийский чемпион, полковник ВС РФ в запасе Алексей Немов в разговоре с «Известиями».

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По его словам, об улучшении отношения международных спортивных организаций к российским спортсменам и командам он не может даже говорить, потому что сейчас наблюдается в этой сфере наблюдается сложная и непредсказуемая ситуация.

«Я считаю, что наши ребята — одни из самых лучших в мире. Поэтому если будут проводить чемпионаты мира и Олимпийские игры без нас, то это будет не очень», — добавил он.

На вопрос о том, при каких условиях Россию допустят к международным выступлениям, Немов указал, что у него есть «интересные мысли на этот счет», но поделиться ими он не может.

«У нас в спорте есть солидарность. И все прекрасно понимают, что без российской гимнастики мировая гимнастика невозможна. Она будет не та», — ответил чемпион на вопрос о том, ощущает ли он негативное отношение к России.

Подробнее читайте в материале «Известий» от 10:00 7 октября:

«Все понимают, что мировая гимнастика без российской невозможна»

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