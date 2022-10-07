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«Известия» вспомнили подарки Владимиру Путину на дни рождения

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Фото: ТАСС/Климентьев Михаил
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Свой 70-летний юбилей президент России Владимир Путин встретит в родном Санкт-Петербурге в пятницу, 7 октября. В честь праздника «Известия» решили вспомнить, какие подарки преподносили нынешнему юбиляру на его прошлые дни рождения.

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В качестве подарка на дни рождения Владимиру Путину зачастую презентовали именно книги. К примеру, на свой 50-летний юбилей глава государства получил сборник «100 анекдотов про Путина», на что, как гласит молва, президент ответил, что ценит хороший юмор, и пообещал всё прочесть.

На свое 60-летие в 2012 году российский лидер получил очередную книгу — занимавший на тот момент пост премьера Дмитрий Медведев вручил своему шефу антикварное издание Александра Бенуа о Царском Селе 1910 года.

Отмечается, что главе государства нечасто удавалось отметить свой день рождения привычным для обычных людей способом. Лишь в 2000 году, на тот момент только ставший главой государства, Путин устроил празднование в ресторане «Подворье» в Павловске под Санкт-Петербургом, а через пару лет — праздничный банкет на теплоходе.

В этом году российский лидер в свой день рождения большую часть дня посвятит рабочим мероприятиям — проведет несколько международных телефонных разговоров и поучаствует в неформальной встрече глав государств — участников СНГ.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Презент президенту: что дарили Владимиру Путину

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